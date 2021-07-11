YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Nasreddin Hoca Şenlikleri tiyatro gösterisiyle tamamlandı

Nasreddin Hoca Şenlikleri tiyatro gösterisiyle tamamlandı

11.07.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nasreddin Hoca Şenlikleri tiyatro gösterisiyle tamamlandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, "Ağaçlar Ayakta Ölür" isimli tiyatro oyununun sahnelenmesiyle sona erdi.

5 Temmuz'da başlayan şenlikler kapsamında birçok yetişkin ve çocuk tiyatrosu, çeşitli akrobasi ve sirk gösterileri, halk oyunları gösterilerinin yanı sıra sergiler, açık hava sanat atölyesi çalışmaları, eşek yarışları, trap atışı yarışları gibi birçok etkinlik 6 gün boyunca vatandaşlarla buluştu.

Şenliğin kapanışı ise Akşehir Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan, duayen tiyatro sanatçılarının da rol aldığı "Ağaçlar Ayakta Ölür" isimli tiyatro gösterisiyle yapıldı.

Tiyatro Kare tarafından sergilenen "Ağaçlar Ayakta Ölür" isimli oyun sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.

İspanyol yazar, şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan duygusal komedi tarzındaki oyununda, dağılan bir aileyi bir araya getirmek için yapılanlar işlendi.

Nevra Serezli, Nuri Gökaşan, Burcu Gül Kazbek, Arif Güney, Oral Özer, Meltem Özlevent ve Mahir Akgündoğdu'nun rol aldığı oyun, büyük beğeni topladı.

Oyunun sonunda bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 6 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklerle, dolu dolu bir şenlik geçirildiğini söyledi.

Salgın nedeniyle bu yıl konserlerin yapılamadığını, ilerleyen yıllarda bu etkinliklerin de şenlik programı içerisinde yer alacağını belirten Akkaya, şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Akkaya, tiyatro grubu adına Sanatçı Nevra Serezli'ye bir plaket takdim etti.

Nasreddin Hoca Şenlikleri tiyatro gösterisiyle tamamlandı

Nasreddin Hoca Şenlikleri tiyatro gösterisiyle tamamlandı

Nasreddin Hoca Şenlikleri tiyatro gösterisiyle tamamlandı

Nasreddin Hoca Şenlikleri tiyatro gösterisiyle tamamlandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Konya Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazar

İmsak
03:45
Sabah
05:30
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:21
Yatsı
21:58

Konya Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Pazar

Bilge Eczanesi
Karatay
Akasya Eczanesi
Selcuklu
Akdemir Eczanesi
Selcuklu
Elif Sevde Eczanesi
Selcuklu
Erdoğan Eczanesi
Selcuklu
İstasyon Eczanesi
Selcuklu
Saraç Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.