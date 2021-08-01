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  4. Naz Aydemir Akyol kimdir? Naz Aydemir Akyol nereli ve kaç yaşında? Boyu kaç?

Naz Aydemir Akyol kimdir? Naz Aydemir Akyol nereli ve kaç yaşında? Boyu kaç?

01.08.2021 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım oyuncusu Naz Aydemir Akyol performansıyla dikkat çekti. Türk halkını mutlu etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Naz Aydemir Akyol'un kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. A Milli Takım, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda voleybolda Arjantin'i 3-0 mağlup etti.

A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncusu Naz Aydemir Akyol, maç esnasında gösterdiği başarısı ile adından söz ettirdi. Arjantin'i voleybolda 3-0 mağlup eden A Milli Takım çeyrek finale çıkmayı garantiledi. Naz Aydemir Akyol'un hayatı araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

Naz Aydemir Akyol kimdir?

14 Ağustos 1990 İstanbul doğumlu Naz Aydemir Akyol 30 yaşındadır.
Fenerbahçe'de oynayan Akyol, 1.86 boyunda ve 68 kilodur.
Akyol, Türk sporunu voleybol branşında, pasör mevkiisinde temsil ediyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'de kariyerini sürdürüyor.
Akyol, eski milli basketbolcu Cenk Akyol ile 2013'te evlendi.
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Anahtar Kelimeler:
Tokyo
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