Ne Arda Güler, Ne Ferdi Kadıoğlu! Fenerbahçe'ye müjde, para yağacak... Yönetim bile şaştı

TRANSFER MÜJDESİ

Takımdaki birçok ismi Avrupa devleri yakın markaja alırken, bu isimlerden biri de QPR'den kadroya katılan Bright Osayi Samuel oldu. Sarı-Lacivertliler'de performansıyla dikkat çeken isimlerin başında Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu gelirken, Premier Lig ekipleri Fenerbahçe'nin kapısını bu kez 25 yaşındaki oyuncu için çaldı.