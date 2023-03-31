Ne Arda Güler, Ne Ferdi Kadıoğlu! Fenerbahçe'ye müjde, para yağacak... Yönetim bile şaştı

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk kupasını kimseye kaptırmak istemezken ligin 27'nci haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisine kısa bi süre kala çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Geride kalan haftalarda topladığı 54 puanla Galatasaray ile olan puan farkını 6'ya düşüren Sarı-Lacivertliler transfer temaslarına da hız kesmeden devam ederken, yönetimi oldukça heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Takımdaki birçok ismi Avrupa devleri yakın markaja alırken, bu isimlerden biri de QPR'den kadroya katılan Bright Osayi Samuel oldu. Sarı-Lacivertliler'de performansıyla dikkat çeken isimlerin başında Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu gelirken, Premier Lig ekipleri Fenerbahçe'nin kapısını bu kez 25 yaşındaki oyuncu için çaldı.
Geçtiğimiz ara transfer tescil döneminde Bournemouth, Leeds ve birçok takımın transfer listesinde yer alan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirme kararı almıştı. Fotomaç'ın haberine göre Bournemouth'un istenilen bonservis bedelini ödeyememesi nedeniyle transfer askıya alınırken, Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro'luk beklentisini karşılayacak bir takım çıktı.
Buna göre; Premier Lig'de topladığı 42 puanla 8'nci sırada bulunan Brentford, 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun milli takımda sergilediği performanstan sonra Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve 12 milyon Euro'luk teklif yaptı. Nijerya Milli Takımı'nın Gine'yi 1-0 yendiği maçta takımına penaltı kazandıran Osayi Samuel, 2021 yılında QPR'dan 500 bin Euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer edilmişti.