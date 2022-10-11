Ne yaptın Enner Valencia! Tek başına Galatasaray'ı geçti...

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 1 maç eksiğiyle 17 puan toplayarak 4. sırada yer alan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın formu göz kamaştırıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından birçok futbolcunun performansı adeta zirveye çıkmıştı. Sarı - lacivertlilerde bu isimlerin başında ise Enner Valencia geliyor...

ENNER VALENCIA, GALATASARAY'I SOLLADI

FIRTINA GİBİ BAŞLADI Bu sezona attığı gollerle adeta fırtına gibi başlayan Enner Valencia, performansıyla teknik ekip ve taraftarların beğenisini toplamıştı.

10 GOL KAYDETTİ Şu ana kadar Süper Lig'de 7 maça çıkan Ekvadorlu yıldız, attığı 10 golle takımını sırtlamaya devam ediyor.

2 DE ASİSTİ VAR Attığı gollerin yanı sıra 2 de asist yapma başarısı gösteren Valencia, söz konusu 7 maçın 5'inde rakip fileleri sarstı.

GOL ATTIĞI MAÇLAR Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında 2'şer gol bulan Valencia, Karagümrük karşısında hat-trick yaptı. Alanyaspor kalesine de bir gol gönderen futbolcu yine aynı maçta asist yaparken, Kasımpaşa karşısında da gol pası veren isimlerden biri oldu.