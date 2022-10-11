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Ne yaptın Enner Valencia! Tek başına Galatasaray'ı geçti...

11.10.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia, karşılaşmada hat-trick yaparak iyi giden formunu sürdürmüştü. Şu anda Süper Lig'in gol kralı konumunda bulunan Ekvadorlu yıldızın teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte çıkışı sonrasında ortaya flaş bir detay çıktı. Sezona adeta fırtına gibi bir giriş yapan Enner Valencia, tek başına Galatasaray'dan daha fazla gol atarak dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 1 maç eksiğiyle 17 puan toplayarak 4. sırada yer alan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın formu göz kamaştırıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından birçok futbolcunun performansı adeta zirveye çıkmıştı. Sarı - lacivertlilerde bu isimlerin başında ise Enner Valencia geliyor...

ENNER VALENCIA, GALATASARAY'I SOLLADI

FIRTINA GİBİ BAŞLADI

FIRTINA GİBİ BAŞLADI
Bu sezona attığı gollerle adeta fırtına gibi başlayan Enner Valencia, performansıyla teknik ekip ve taraftarların beğenisini toplamıştı.

10 GOL KAYDETTİ

10 GOL KAYDETTİ
Şu ana kadar Süper Lig'de 7 maça çıkan Ekvadorlu yıldız, attığı 10 golle takımını sırtlamaya devam ediyor.

2 DE ASİSTİ VAR

2 DE ASİSTİ VAR
Attığı gollerin yanı sıra 2 de asist yapma başarısı gösteren Valencia, söz konusu 7 maçın 5'inde rakip fileleri sarstı.

GOL ATTIĞI MAÇLAR

GOL ATTIĞI MAÇLAR
Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında 2'şer gol bulan Valencia, Karagümrük karşısında hat-trick yaptı. Alanyaspor kalesine de bir gol gönderen futbolcu yine aynı maçta asist yaparken, Kasımpaşa karşısında da gol pası veren isimlerden biri oldu.

TEK BAŞINA GALATASARAY'I SOLLADI

TEK BAŞINA GALATASARAY'I SOLLADI
En iyi lig başlangıcını gerçekleştiren yıldız, tek başına bir maç fazla oynayan Galatasaray'dan (9 gol) daha çok gol attı.
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