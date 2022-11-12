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  4. Ne yaptın Ferdi Kadıoğlu! Rakip takımı Ronaldinho edasıyla çalıma dizdi...

Ne yaptın Ferdi Kadıoğlu! Rakip takımı Ronaldinho edasıyla çalıma dizdi...

12.11.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe-Giresunspor maçında Ferdi Kadıoğlu damgasını vurdu. Karşılaşmanın 19. dakikasında topu orta sahada alan milli oyuncu, rakip takımı teker teker çalımlayarak ceza sahasına kadar ilerledi. Ceza sahası içinde yere düşürülen Ferdi, takımına penaltı kazandırdı. Genç oyuncunun hareketleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ferdi Kadıoğlu'nun yükselişi Giresunspor maçında da devam etti. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle giderken Ferdi Kadıoğlu tek başına neredeyse tüm takımı çalımladı ve Fenerbahçe'ye penaltı kazandırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

RAKİP TAKIM İTİRAZ BİLE ETMEDİ

Tüm takımı adeta çalıma dizen Ferdi Kadıoğlu, kendisine yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler direkt olarak penaltı noktasını gösterdi. Giresunsporlu futbolcular hakemin kararı sonrası itiraz bile etmedi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

PENALTI ANI

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe

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