Ne yaptın Ferdi Kadıoğlu! Rakip takımı Ronaldinho edasıyla çalıma dizdi...

Ferdi Kadıoğlu'nun yükselişi Giresunspor maçında da devam etti. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle giderken Ferdi Kadıoğlu tek başına neredeyse tüm takımı çalımladı ve Fenerbahçe'ye penaltı kazandırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

RAKİP TAKIM İTİRAZ BİLE ETMEDİ

Tüm takımı adeta çalıma dizen Ferdi Kadıoğlu, kendisine yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler direkt olarak penaltı noktasını gösterdi. Giresunsporlu futbolcular hakemin kararı sonrası itiraz bile etmedi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)