Ne yaptın Yusuf Yazıcı! Attığı golle Fransa'yı kendine hayran bıraktı...

Fransa Ligue 1'de 4. hafta karşılaşmasında Lille, Ajaccio ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

François Coty Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı Lille'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

GECEYE DAMGASINI VURDU

Konuk ekip; iki farklı üstünlükle soyunma odasına giderken, maça ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı'nın performansı geceye damga vurdu.

ATTIĞI GOL ÇOK KONUŞULDU

Ortaya koyduğu oyunla dikkatleri üzerine çeken Yazıcı, 17. dakikada ise mükemmel bir gole imza attı.

KONTROL VE VURUŞ...

Yusuf Yazıcı, ceza yayı üzerinde havada kontrol ettiği topa yere düşmeden vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

FRANSA ONU KONUŞUYOR

Milli futbolcunun bu golü, kısa süre içerisinde hem Fransa'nın gündemine oturdu. 25 yaşındaki yıldızın attığı gol, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.