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  4. Ne yaptın Yusuf Yazıcı! Attığı golle Fransa'yı kendine hayran bıraktı...

Ne yaptın Yusuf Yazıcı! Attığı golle Fransa'yı kendine hayran bıraktı...

26.08.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'de 4. hafta mücadelesinde Lille, Ajaccio deplasmanına çıktı. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yazıcı, mücadelenin 17. dakikasında geceye damgasını vurdu. 25 yaşındaki futbolcu, ceza yayı üzerinde kontrol ettiği topu harika bir vuruşla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Yazıcı'nın golü, sosyal medyaya damgasını vurdu.

Fransa Ligue 1'de 4. hafta karşılaşmasında Lille, Ajaccio ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

François Coty Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı Lille'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

GECEYE DAMGASINI VURDU

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Konuk ekip; iki farklı üstünlükle soyunma odasına giderken, maça ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı'nın performansı geceye damga vurdu.

ATTIĞI GOL ÇOK KONUŞULDU

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Ortaya koyduğu oyunla dikkatleri üzerine çeken Yazıcı, 17. dakikada ise mükemmel bir gole imza attı.

KONTROL VE VURUŞ...

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Yusuf Yazıcı, ceza yayı üzerinde havada kontrol ettiği topa yere düşmeden vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu.

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

FRANSA ONU KONUŞUYOR

Milli futbolcunun bu golü, kısa süre içerisinde hem Fransa'nın gündemine oturdu. 25 yaşındaki yıldızın attığı gol, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

YUSUF YAZICI FOTOĞRAFLARI

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AC Ajaccio Yusuf Yazıcı gol lille Bakan Serel Yereli yaşında
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