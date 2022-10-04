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  4. Ne yaptın Zehra! Futbolculara meydan okudu... "Kerem'den daha iyi"

Ne yaptın Zehra! Futbolculara meydan okudu... "Kerem'den daha iyi"

04.10.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... FIVB Dünya Şampiyonası’nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldız oyuncularından Zehra Güneş saha içi performansının yanında saha dışında da gündem olmaya devam ediyor. 23 yaşındaki milli oyuncu antrenman öncesi çekilen video ile gündeme geldi. İşte detaylar...

FIVB Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden ve yoluna doludizgin devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş adından söz ettirmeye devam ediyor. Performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan 23 yaşındaki milli voleybolcumuz yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da gündem olurken, son olarak İtalyan basınından Gazzetta dello Sport, Zehra Güneş'i turnuvanın yıldız adaylarından biri olarak göstermişti.

GÜNDEM OLDU!

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Zehra Güneş bu kez saha saha dışı bir olay ile gündeme geldi. Antrenman öncesi kameralara top sektirirken yakalanan Zehra Güneş, ayak hakimiyetiyle dikkat çekerken, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

"KEREM'DEN DAHA İYİ!"

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Paylaşılan videoda voleybol topunu başarılı bir şekilde sektirdiği görülen Zehra Güneş'in bu videosuna birçok spor sever yorum yağmuruna tutarken, son haftalarda Galatasaray'daki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösteren bazı Galatasaray taraftarları "Kerem'den daha iyi" yorumunda bulundu.

ZEHRA GÜNEŞ FOTOĞRAFLARI

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