Ne yaptın Zehra! Futbolculara meydan okudu... "Kerem'den daha iyi"

FIVB Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden ve yoluna doludizgin devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş adından söz ettirmeye devam ediyor. Performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan 23 yaşındaki milli voleybolcumuz yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da gündem olurken, son olarak İtalyan basınından Gazzetta dello Sport, Zehra Güneş'i turnuvanın yıldız adaylarından biri olarak göstermişti.

GÜNDEM OLDU!

Zehra Güneş bu kez saha saha dışı bir olay ile gündeme geldi. Antrenman öncesi kameralara top sektirirken yakalanan Zehra Güneş, ayak hakimiyetiyle dikkat çekerken, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

"KEREM'DEN DAHA İYİ!"

Paylaşılan videoda voleybol topunu başarılı bir şekilde sektirdiği görülen Zehra Güneş'in bu videosuna birçok spor sever yorum yağmuruna tutarken, son haftalarda Galatasaray'daki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösteren bazı Galatasaray taraftarları "Kerem'den daha iyi" yorumunda bulundu.