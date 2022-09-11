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"Nebiyan Doğa Festivali" sona erdi

11.09.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Nebiyan Doğa Festivali" sona erdi

Samsun'da 19 Mayıs Belediyesince düzenlenen 2. Nebiyan Doğa Festivali sona erdi.

19 Mayıs ilçesindeki 1224 rakımlı Nebiyan Dağı'nın tanıtımı ve dağda turizm aktivitelerini artırmak amacıyla 9 Eylül'de başlayan festivalde pek çok etkinlik gerçekleştirildi.

Festivalde, konserler, motokros yarışmaları, atla engel atlama gösterileri, okçuluk yarışmaları, tahta ralli, en güzel buzağı yarışması, bilek güreşi yarışması, foto safari, RC model uçak gösterileri, doğa yürüyüşleri ve çeşitli animasyon gösterileri yer aldı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ikinci gün protokol açılışı yapılan festivale üç günde 20 binin üzerinde katılım olduğunu söyledi.

Çadır ve karavanda konaklayanların sayısının bu yıl daha da arttığını ifade eden Topaloğlu,"İlçemizin ve Nebiyan Dağı'nın tanınırlığını artırmak istiyoruz. İnsanlarımızın sadece festivalde değil yılın her günü farklı bir güzelliğe sahip olan Nebiyan Dağı'na gelmesini ve tanımasını istiyoruz." dedi.

"Nebiyan Doğa Festivali" sona erdi

"Nebiyan Doğa Festivali" sona erdi

''Nebiyan Doğa Festivali'' ne 20 bin kişi katıldı

''Nebiyan Doğa Festivali'' ne 20 bin kişi katıldı

''Nebiyan Doğa Festivali'' ne 20 bin kişi katıldı

''Nebiyan Doğa Festivali'' ne 20 bin kişi katıldı

''Nebiyan Doğa Festivali'' ne 20 bin kişi katıldı

''Nebiyan Doğa Festivali'' ne 20 bin kişi katıldı

''Nebiyan Doğa Festivali'' ne 20 bin kişi katıldı

''Nebiyan Doğa Festivali'' ne 20 bin kişi katıldı

''Nebiyan Doğa Festivali'' ne 20 bin kişi katıldı

''Nebiyan Doğa Festivali'' ne 20 bin kişi katıldı

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