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Necati ve Saykolar grubu Manisa'da konser verdi

18.09.2022 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Necati ve Saykolar grubu Manisa'da konser verdi

MANİSA (AA) – Türk rock grubu Necati ve Saykolar, Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında Manisa'da sahne aldı.

Kula Belediyesi tarafından Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Necati ve Saykolar grubu, sevilen parçalarını seslendirdi.

Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan gruba konser sırasında seyirciler de eşlik etti.

Konserin sonunda Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, grubun solisti Necati Karadayı'ya hediye takdim etti.

Necati ve Saykolar grubu Manisa'da konser verdi

Necati ve Saykolar grubu Manisa'da konser verdi

Necati ve Saykolar grubu Manisa'da konser verdi

Necati ve Saykolar grubu Manisa'da konser verdi

Necati ve Saykolar grubu Manisa'da konser verdi

Necati ve Saykolar grubu Manisa'da konser verdi

Necati ve Saykolar grubu Manisa'da konser verdi

Necati ve Saykolar grubu Manisa'da konser verdi

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