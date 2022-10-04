İkindi vakti kılınan cenaze namazına 87 yaşında hayatını kaybeden Urhan'ın öğrencileri ve sevenleri ile AK Parti milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı, Hasan Turan, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı.

Nedim Urhan son yolculuğuna uğurlandı

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