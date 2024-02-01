Nefise Karatay yıllara meydan okuyor! Kızı Maya ile kayakta pozlarına yorum yağdı

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenmişti. Ünlü çiftin 2015'te kızları Maya'yı dünyaya gelmişti.
Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.
1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay son olarak kızı Maya ile kayak tatiline çıktı.
Nefise Karatay'ın kızı Maya daha şimdiden annesinin tahtına aday gösterildi. Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay'ın kızıyla verdiği kayak pozlarına hayranlarından beğeni yağdı.
Bir dönem verdiği pozlarla hafızalara kazınan ünlü isim adeta yıllara meydan okuyor. Güzel isim ve kızı Maya'yı görenler "Annenin güzelliğini almış", "Çok güzelsiniz", "Kızınız ve siz ne güzelsiniz", "Yıllara meydan okuyorsunuz" yorumlarında bulundu.