Nefise Karatay yıllara meydan okuyor! Kızı Maya ile kayakta pozlarına yorum yağdı

Bir dönem verdiği pozlarla hafızalara kazınan ünlü isim adeta yıllara meydan okuyor. Güzel isim ve kızı Maya'yı görenler "Annenin güzelliğini almış", "Çok güzelsiniz", "Kızınız ve siz ne güzelsiniz", "Yıllara meydan okuyorsunuz" yorumlarında bulundu.