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  4. Nefise Karatay yıllara meydan okuyor! Kızı Maya ile kayakta pozlarına yorum yağdı

Nefise Karatay yıllara meydan okuyor! Kızı Maya ile kayakta pozlarına yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.02.2024 13:59 | Son Güncelleme:
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Bir dönem Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı ilişkiyle gündem olan ve pozlarıyla hafızalara kazınan Nefise Karatay yıllara meydan okuyor. Gözlerden uzak bir özel hayat süren Karatay kızı Maya ile kayaktan pozlarını paylaşınca takipçilerinden yorum gecikmedi.

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenmişti. Ünlü çiftin 2015'te kızları Maya'yı dünyaya gelmişti.


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Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay son olarak kızı Maya ile kayak tatiline çıktı.

Nefise Karatay'ın kızı Maya daha şimdiden annesinin tahtına aday gösterildi. Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay'ın kızıyla verdiği kayak pozlarına hayranlarından beğeni yağdı.

Bir dönem verdiği pozlarla hafızalara kazınan ünlü isim adeta yıllara meydan okuyor. Güzel isim ve kızı Maya'yı görenler "Annenin güzelliğini almış", "Çok güzelsiniz", "Kızınız ve siz ne güzelsiniz", "Yıllara meydan okuyorsunuz" yorumlarında bulundu.

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Nefise Karatay Oyuncu Mehmet Ali Erbil ali erbil aktan
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