Netflix bayramda ücretsiz mi? Netflix bayramda bedava olacak mı?

Online dizi, belgesel ve film izleme platformu olan Netflix'te korku, gizem, komedi, aşk, dram ve daha birçok türde dizi ve film bulunuyor. Öte yandan biyografi, doğa, bilimsel, sanat gibi türlerde de belgeseller yer alıyor. Kullanıcısına eşsiz deneyim yaşatan Netflix'in Kurban Bayramı'nda bedava olup olmayacağı merak konusu oldu.

Netflix bayramda ücretsiz mi?

Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı günü idrak edecek. 21 Temmuz Kurban Bayramı'nın 2., 22 Temmuz 3., 23 Temmuz ise 4. günü olarak kutlanacak. Kurban Bayramı kutlamaları 23 Temmuz'da sona erecek.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 26 Temmuz'da tatil süresi sona erecek.

Netflix'in Kurban Bayramı'nda ücretsiz olup olmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

NETFLİX'E NASIL ÜYE OLUNUR? Netflix'e üye olmak oldukça basit. Öncelikle üye olmak için "Netflix.com/signup" adresine gidin. Ardından kendinize uygun planı seçin.