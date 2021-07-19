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Netflix bayramda ücretsiz mi? Netflix bayramda bedava olacak mı?

19.07.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix, en çok izleyici kitlesine sahip online dizi, film ve belgesel izleme platformları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nda izinli olan ve boş vakitlerinde Netflix izlemeyi tercih eden vatandaşlar, bayram sürecinde Netflix'in ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Netflix bayramda bedava olacak mı? İşte ayrıntılar...

Online dizi, belgesel ve film izleme platformu olan Netflix'te korku, gizem, komedi, aşk, dram ve daha birçok türde dizi ve film bulunuyor. Öte yandan biyografi, doğa, bilimsel, sanat gibi türlerde de belgeseller yer alıyor. Kullanıcısına eşsiz deneyim yaşatan Netflix'in Kurban Bayramı'nda bedava olup olmayacağı merak konusu oldu.

Netflix bayramda ücretsiz mi?

Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı günü idrak edecek. 21 Temmuz Kurban Bayramı'nın 2., 22 Temmuz 3., 23 Temmuz ise 4. günü olarak kutlanacak. Kurban Bayramı kutlamaları 23 Temmuz'da sona erecek.
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 26 Temmuz'da tatil süresi sona erecek.
Netflix'in Kurban Bayramı'nda ücretsiz olup olmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

NETFLİX'E NASIL ÜYE OLUNUR?

NETFLİX'E NASIL ÜYE OLUNUR?
Netflix'e üye olmak oldukça basit. Öncelikle üye olmak için "Netflix.com/signup" adresine gidin. Ardından kendinize uygun planı seçin.
Bu planı istediğiniz zaman diğer seçeneklerle değiştirebilirsiniz. Üyelik oluşturmak için talep edilen e-posta adresinizi girin ve şifre oluşturun.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Netflix
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