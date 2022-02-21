Netflix'in en iyi uluslararası yapımları açıklandı! Listede bir Türk yapımı da var

Son olarak Indiewire sitesi, Netflix’te izlenmesi gerekenler diziler seçkisi paylaştı. Komediden dramaya Netflix’te izleyebileceğiniz uluslararası yapımlar listesinde Türkiye yapımı bir dizide yer alıyor.

NETFLIX EN İYİ ULUSLARARASI YAPIMLARI AÇIKLADI

ALICE IN BORDERLAND Amaçsız bir bilgisayar oyuncusu ve iki arkadaşı kendilerini paralel evrendeki Tokyo’da bulur. Burada hayatta kalmak için bir dizi acımasız oyuna katılmaları gerekir. Dizi Haro Aso’nun manga serisinden uyarlandı.

BABYLON BERLIN Bir dedektiflik öyküsü etrafında şekillenen Babylon Berlin aynı zamanda faşizmin Almanya toplumunu nasıl usul usul ele geçirdiğini ve Hitler’i iktidara taşıyacak toplumsal ve ekonomik koşulların nasıl oluştuğunu anlatıyor.

Dizinin ilk sezonu, Weimar döneminde bir fotoğraf üzerinden patlayan büyük bir skandalın iç yüzünü aydınlatmaya çalışan komiser Gereon ile yardımcısı Charlotte’nin başından geçenlere odaklanıyordu. Dizi, Avrupa’da çekilen en yüksek bütçeli TV yapımı.

BORGEN Çığır açan bu dramada Birgitte Nyborg, şoke edici gelişmeler sonucunda kendini Danimarka’nın ilk kadın lideri olarak başbakan koltuğunda buluyor.