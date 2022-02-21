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  4. Netflix'in en iyi uluslararası yapımları açıklandı! Listede bir Türk yapımı da var

Netflix'in en iyi uluslararası yapımları açıklandı! Listede bir Türk yapımı da var

21.02.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Indiewire sitesi Netflix’te izlenmesi gerekenler diziler seçkisini okuyucularıyla paylaştı. Popüler dijital dizi ve film izleme platformu Netflix, neredeyse her gün yepyeni bir içeriği abonelerine sunuyor. Netflix’in bu yeni içeriklerinden bazılar sönüp giderken, bazıları ise muhteşem bir çıkış yakalayabiliyor. Öte yandan bazı içeriklerin de zamana meydan okuyarak halen en çok izlenen içerikler arasında yer alabiliyor.

Son olarak Indiewire sitesi, Netflix’te izlenmesi gerekenler diziler seçkisi paylaştı. Komediden dramaya Netflix’te izleyebileceğiniz uluslararası yapımlar listesinde Türkiye yapımı bir dizide yer alıyor.

NETFLIX EN İYİ ULUSLARARASI YAPIMLARI AÇIKLADI

ALICE IN BORDERLAND

ALICE IN BORDERLAND
Amaçsız bir bilgisayar oyuncusu ve iki arkadaşı kendilerini paralel evrendeki Tokyo’da bulur. Burada hayatta kalmak için bir dizi acımasız oyuna katılmaları gerekir. Dizi Haro Aso’nun manga serisinden uyarlandı.

BABYLON BERLIN

BABYLON BERLIN
Bir dedektiflik öyküsü etrafında şekillenen Babylon Berlin aynı zamanda faşizmin Almanya toplumunu nasıl usul usul ele geçirdiğini ve Hitler’i iktidara taşıyacak toplumsal ve ekonomik koşulların nasıl oluştuğunu anlatıyor.
Dizinin ilk sezonu, Weimar döneminde bir fotoğraf üzerinden patlayan büyük bir skandalın iç yüzünü aydınlatmaya çalışan komiser Gereon ile yardımcısı Charlotte’nin başından geçenlere odaklanıyordu. Dizi, Avrupa’da çekilen en yüksek bütçeli TV yapımı.

BORGEN

BORGEN
Çığır açan bu dramada Birgitte Nyborg, şoke edici gelişmeler sonucunda kendini Danimarka’nın ilk kadın lideri olarak başbakan koltuğunda buluyor.

DARK

DARK
Bir çocuğun kaybolması, dört aileyi hummalı bir cevap arayışına iter. Bu arayışları, üç nesli kapsayan akıl almaz bir gizemi ortaya çıkarmalarına neden olur.
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Netflix Bir Başkadır dizisi
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