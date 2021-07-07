YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir JAKEM Komutanlığında eğitilen köpekler yarıştı

Nevşehir JAKEM Komutanlığında eğitilen köpekler yarıştı

07.07.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir JAKEM Komutanlığında eğitilen köpekler yarıştı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında 19 köpek ile sorumluları kondisyon parkurunda yarıştı.

Eğitimli köpekler, sorumluları eşliğinde parkura çıktı.

Yarışmada Jandarma Uzman Çavuş Caner Üçgül'ün uyuşturucu madde arama köpeği birinci, Jandarma Uzman Çavuş Rıdvan Özer'in mayın arama köpeği ikinci, Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Saraçlı'nın mayın arama köpeği ise üçüncü oldu.

Dereceye giren köpeklerin sorumlularına JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın tarafından ödül verildi.

Altın, yaptığı konuşmada, "9 branşta 19 köpeğimiz ve sorumluları yarıştı. Bu parkurda daha önce 2 yarış yapmıştık. Her yarışmada ayrı bir heyecan, güzellik yaşıyoruz. Kursiyerlerimiz canla başla mücadele etti. Bu yarışmalara Mersin itfaiyesinden bir sivil personelimiz, Azerbaycan'dan bir astsubay arkadaşımız ve yine Suriye'den bir misafir arkadaşımız da katıldı. Komutanlığımız personeli ve dışarıdan gelen personele ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Nevşehir JAKEM Komutanlığında eğitilen köpekler yarıştı

Nevşehir JAKEM Komutanlığında eğitilen köpekler yarıştı

Nevşehir JAKEM Komutanlığında eğitilen köpekler yarıştı

Nevşehir JAKEM Komutanlığında eğitilen köpekler yarıştı

Nevşehir JAKEM Komutanlığında eğitilen köpekler yarıştı

Nevşehir JAKEM Komutanlığında eğitilen köpekler yarıştı

Nevşehir JAKEM Komutanlığında eğitilen köpekler yarıştı

Nevşehir JAKEM Komutanlığında eğitilen köpekler yarıştı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Nevşehir Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:30
Sabah
05:18
Öğle
12:51
İkindi
16:45
Akşam
20:15
Yatsı
21:55

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Açıkgöz Eczanesi
Merkez
Altınoluk Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.