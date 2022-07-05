Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, hasat etkinliğinde biçerdöver kullandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, arpa hasadının başlaması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte biçerdöver kullandı.

Yakatarla köyünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün düzenlediği etkinliğe Vali Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, bazı daire müdürleri ve çiftçiler katıldı, hasadın bereketli olması için kurban kesildi.

Becel, gazetecilere, il genelinde ekilen alanlarda artış yaşandığını, 1 milyon 600 bin dekar alana buğday ve arpa ekildiğini söyledi.

Becel, buğday ve arpa hasadı yapılacak alanın ildeki toplam tarım arazilerin yüzde 46'sını oluşturduğunu, il genelinde bu sezon 333 bin ton buğday, 226 bin ton arpa rekoltesi beklendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hepinizin bildiği gibi 2021 yılında ülke genelinde yaşanan kuraklıktan ilimiz de etkilendi. Ürün ve üretim bazında bazı düşüşler yaşadık. Ama 2022 yılı Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de verimli geçti. Yağışların zamanında olması, verimi etkileyecek bir sıkıntının yaşanmaması nedeniyle hem üretim sahasında hem de rekoltede artış olduğunu görebiliyoruz. 2021 yılında buğdaydan dekar başına 167 kilogram verim alabilmişken 2022 yılında yüzde 112 artışla dekarda 354 kilogram olmasını bekliyoruz. Arpa verimi ise yüzde 97 artışla 325 kilogram olacak."

Becel, hasadın ardından, habitat ve verimliliğin sonraki senelerde olumsuz etkilenmemesi için anız yakılmaması tavsiyesinde bulundu.

Milletvekili Açıkgöz de il genelindeki rekoltede yaşanan artışın üreticinin yüzünü güldürdüğünü ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız çağrıda bulunarak toprağın ekilmesini, ülke ekonomisine katkı sağlanmasını istedi. Milli emlak arazilerinin tarıma açılmasıyla beraber tarım alanlarının genişlemesiyle de kazanan ülkemiz ve çiftçimiz olacak. Bizler çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Becel, Milletvekili Açıkgöz ile bindiği biçerdöveri kullanarak bir süre arpa hasat etti.