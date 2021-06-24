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Nevşehir’de alışveriş merkezine kurulan stantta aşı yapıldı

24.06.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’de alışveriş merkezine kurulan stantta aşı yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerinin Kovid-19 aşı uygulaması kapsamında bir alışveriş merkezinde kurulan stantta vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Sağlık ekipleri, alışveriş merkezinde oluşturulan aşı biriminde, çalışanları ve vatandaşları bilgilendirdi.

Aşı talep formunu dolduranlara hemşireler tarafından BioNTech aşısı yapıldı.

Alışveriş merkezinin genel müdürü Göktürk Ozhan, aşı uygulama biriminde akşam saatlerine kadar hizmet sunulacağını belirterek, "İl Sağlık Müdürlüğü ile yürütmüş olduğumuz çalışma kapsamında bugün başta AVM çalışanları olmak üzere vatandaşlarımıza aşı yapılıyor. Çalışanlarımızın ve vatandaşların hastaneye gitmeden burada aşılanmalarını sağlıyoruz." dedi.

Nevşehir’de alışveriş merkezine kurulan stantta aşı yapıldı

Nevşehir’de alışveriş merkezine kurulan stantta aşı yapıldı

Nevşehir’de alışveriş merkezine kurulan stantta aşı yapıldı

Nevşehir’de alışveriş merkezine kurulan stantta aşı yapıldı
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