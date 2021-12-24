Basketbol takımının oyuncularından Semanur Ceylan da okula geldiklerinde karşılaştıkları balık sürprizinin kendilerini mutlu ettiğini kaydederek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

NEVÜ Kadın Basketbol Takımı'nın, Türkiye Üniversiteler Arası Basketbol 2. Lig grup müsabakalarında şampiyon olmasını balık ekmek şenliğiyle kutlamak istediklerini ifade eden Taşğın, "Bayan basketbol takımımız Kayseri'de düzenlenen müsabakada şampiyon olmuştu. Sporcularımıza ve öğrencilere balık ekmek dağıtarak güzel bir anı bırakmak istedik." dedi.

Nevşehir'de "Balık Ekmek Şenliği"nde öğrencilere hamsi ikram edildi

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