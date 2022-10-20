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Nevşehir'de balon kazasında ölen 2 turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi

20.10.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de balon kazasında ölen 2 turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 turistin cenazesi, Ankara'ya gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana'nın (64) cenazeleri, özel bir ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Ankara'ya götürülen cenazelerin, uçakla İspanya'ya gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralanan İspanya uyruklu Lourdes Betran Sole (62), tedavisinin ardından taburcu edildi. Aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55) ve Josefa Gil Franco'nun (68) hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Kavak beldesinde önceki gün meydana gelen kazada, 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan 2'si hayatını kaybetmiş, 3'ü yaralanmıştı. Gözaltına alınan sıcak hava balonu pilotu M.M.A.K. ise tutuklanmıştı.

Nevşehir'de balon kazasında ölen 2 turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi

Nevşehir'de balon kazasında ölen 2 turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi

Nevşehir'de balon kazasında ölen 2 turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi

Nevşehir'de balon kazasında ölen 2 turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi

Nevşehir'de balon kazasında ölen 2 turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi

Nevşehir'de balon kazasında ölen 2 turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi

Nevşehir'de balon kazasında ölen 2 turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi

Nevşehir'de balon kazasında ölen 2 turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi

Nevşehir'de balon kazasında ölen 2 turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi

Nevşehir'de balon kazasında ölen 2 turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi

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