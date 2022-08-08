Nevşehir'de çocuklar atla gezdirildi

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ile Nevşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Pony Club" etkinliğinde çocuklar ata bindi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, tarihi kayadan oyma yamaç yerleşimi Kayaşehir girişinde oluşturulan parkurda görevliler çocuklara atlar hakkında bilgi verdi.

Kask ve yelek giydirilen çocuklar daha sonra gözetmenler eşliğinde parkurda at sırtında dolaştı.

TJK görevlisi Adil Yıldız, AA muhabirine, güzel atlar diyarı olarak bilinen Kapadokya'da düzenledikleri etkinliğin iki gün süreceğini belirterek, "Türkiye Jokey Kulübünün çocuklara bir armağanı olarak her ilde çocuklara at sevgisini öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklar, hem eğlensin hem sevsin diye etkinlik düzenliyoruz. Çocukların özgüvenlerinin gelişmesine fayda sağlıyor. Bu yıl temmuz ayında başladık. İllerde günlük yaklaşık 300 çocuk ata biniyor." dedi.

Parkurda atla gezinti yapan çocuklardan Amine Taran da daha önce de ata bindiğini, binicilikten keyif aldığını söyledi.

Berra Tümtürk ise ilk kez ata dokunduğunu, at sırtında dolaşmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti.