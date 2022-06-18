Nevşehir'de düzenlenen "Babafest"te çocuklar ve babaları yarıştı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Babalar Günü dolayısıyla yapılan "Babafest" etkinliğinde çocuklar ve babaları yarışmalarla eğlendi.

Babalarıyla Gazi Stadı'na gelen çocuklar, halat çekme, masa tenisi, langırt, dart ve tırmanma etkinliklerine katıldı, alanda oluşturulan platformlarda fotoğraf çektirdi.

Halk oyunu ekiplerinin gösteri sunduğu programda, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, gazetecilere, bu yıl ikincisini düzenledikleri "Babafest"i geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirterek, "Bu tür sosyal ve kültürel etkinliklere önem veriyoruz. Şehirlerin fiziksel yatırımlar kadar sosyal ve kültürel imarı da önemli. Katılımcıların eğlenceli vakit geçirmelerini diliyorum." dedi.

Etkinliğe katılanlardan Hilmi Gürlevik de iş yoğunluğundan dolayı çocuklarıyla yeterli vakit geçiremediğini, bu tür programların güzel anılar biriktirilmesine vesile olduğunu kaydederek, "Kentte düzenlenen böyle etkinlikler aile ve baba-çocuk arasındaki ilişkilerin güçlenmesini sağlıyor. Çocuğumla burada çeşitli oyunlar oynayıp eğlendik." diye konuştu.

Ramazan İyilikli ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Babasıyla programa katılan Orhan Salih Şekerli, eğlenceli bir gün geçirdiklerini dile getirdi.