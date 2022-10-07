YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir'de içinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı

Nevşehir'de içinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı

07.10.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de içinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, içinde sağlık personeli ve hastanın bulunduğu ambulansı kaçıran şüpheli polisin kovalamacası sonucunda yakalandı.

Gülşehir ilçesinden hasta nakleden B.K. idaresindeki 50 AAC 336 plakalı ambulans, Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde, görevlilerin hastayı indirmeye çalıştığı sırada direksiyona geçen M.S. tarafından kaçırıldı.

İsimleri öğrenilemeyen bayan sağlık personeli ve hastanın içinde bulunduğu ambulansla Avanos ilçesi istikametine yönelen M.S, Zübeyde Hanım Caddesi'nde kırmızı ışıkta ve kavşakta bekleyen üç farklı araca çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine, polis ekipleri kaçırılan ambulansı takibe başladı.

Emniyet ekiplerinin durdurmaya çalıştığı ambulans, Karayolları 67. Şube Şefliği Şantiyesi alanına girdi.

Ambulansın alandaki prefabrik yapıya çarparak durması üzerine polis, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen M.S'yi yakaladı.

Kazayı yara almadan atlatan hasta ve sağlık personeli olay yerine gelen bir başka ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekiplerince, aynı hastanede ayakta tedavisi yapılan M.S, emniyete götürülmek üzere araca bindirilirken gazetecilerin "ambulansı neden kaçırdınız" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Ambulansın çarptığı araçlardan 71 ACP 208 plakalı aracın sürücüsü Yasin Yıldız, "Kırmızı ışıkta bekliyordum, sol tarafımda da araç vardı. Ambulans aramızdan geçmeye çalışırken bize çarptı." diye konuştu.

Nevşehir'de içinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı

Nevşehir'de içinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı

Nevşehir'de içinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı

Nevşehir'de içinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı

Nevşehir'de içinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı

Nevşehir'de içinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı

Nevşehir'de içinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı

Nevşehir'de içinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı

Nevşehir'de içinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı

Nevşehir'de içinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:14
Sabah
06:35
Öğle
12:34
İkindi
15:48
Akşam
18:23
Yatsı
19:39
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.