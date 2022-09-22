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Nevşehir’de sağanak sele yol açtı

22.09.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’de sağanak sele yol açtı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sağanak sonucu sel meydana geldi.

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, Yeniyaylacık köyünde sele yol açtı.

Sel köyün sokaklarında hasara neden olurken, 4 evin bahçe duvarı da yıkıldı.

Kaya parçalarının düştüğü yolda oluşan su birikintileri ulaşımı aksattı.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile köyde çalışma yaptı.

Köy muhtarı Ömer Kara, gazetecilere, yağışın ardından oluşan selin bazı alanlara zarar verdiğini belirterek, su şebeke hattında da hasar meydana geldiğini söyledi.

Nevşehir’de sağanak sele yol açtı

Nevşehir’de sağanak sele yol açtı

Nevşehir’de sağanak sele yol açtı

Nevşehir’de sağanak sele yol açtı

Nevşehir’de sağanak sele yol açtı

Nevşehir’de sağanak sele yol açtı

Nevşehir’de sağanak sele yol açtı

Nevşehir’de sağanak sele yol açtı

Nevşehir’de sağanak sele yol açtı

Nevşehir’de sağanak sele yol açtı

Nevşehir’de sağanak sele yol açtı

Nevşehir’de sağanak sele yol açtı

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