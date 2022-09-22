NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sağanak sonucu sel meydana geldi.
Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, Yeniyaylacık köyünde sele yol açtı.
Sel köyün sokaklarında hasara neden olurken, 4 evin bahçe duvarı da yıkıldı.
Kaya parçalarının düştüğü yolda oluşan su birikintileri ulaşımı aksattı.
Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile köyde çalışma yaptı.
Köy muhtarı Ömer Kara, gazetecilere, yağışın ardından oluşan selin bazı alanlara zarar verdiğini belirterek, su şebeke hattında da hasar meydana geldiğini söyledi.
Nevşehir’de sağanak sele yol açtı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz