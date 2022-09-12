Nevşehir'de 9 Eylül'de 86 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 85 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 474,98 gram metamfetamin, 1 kilo 177,38 gram esrar, 45,29 gram eroin, 12 kök Hint keneviri, 9 uyuşturucu hap, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 130 lira ele geçirilmişti.

Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheli adliyede

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz