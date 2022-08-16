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  4. Neymar'ın çapkınlık girişimi ifşa oldu! Mesajları ortaya çıktı! ''Gel bana...''

Neymar'ın çapkınlık girişimi ifşa oldu! Mesajları ortaya çıktı! ''Gel bana...''

16.08.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Saint Germain yönetimi, takımın araları bozuk olan iki süperstarı Neymar ve Kylian Mbappe'ye uyarıda bulunacağını açıklamıştı. Bu olayın ardından Neymar tamamen takımdan koptu. Sosyal medyada mesajları ifşa olan yıldız oyuncu Fransa'da gündem oldu.

Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de araları bozuk olan yıldız oyuncular Kylian Mbappe ve Neymar için çözüm aranıyor. Takım arkadaşlarıyla arası bozulan iki oyuncu için de tehlike çanları çalmaya başladı.

NEYMAR'IN AKLI FUTBOLDAN ÇIKTI! İFŞA OLDU

Neymar rahat durmuyor... Model bir kıza attığı mesajları ifşa oldu. Kendisine atılan mesajları hikayesinde paylaşarak Neymar'ı tüm dünyaya ifşa eden model, kısa süre içinde takipçi sayısını 300 bin seviyesine çıkardı. İşte o yazışma...

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Neymar: "Güzel fotoğraf"

Model: "Gel daha yakından bak "

Neymar: "Çok uzak"

Model: "Hiçbir şey yaklaşmamıza engel değil"

Neymar: "Çalışmak beni engelliyor"

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İŞTE FOTOĞRAFLARI...

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Anahtar Kelimeler:
Neymar psg
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