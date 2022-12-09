Neymar maç sonunda hüngür hüngür ağladı! Yanına gelen arkadaşlarına bakın ne yaptı!

Hırvatistan'a penaltı atışlarında yenilen Brezilya, 2022 Dünya Kupası'na erken veda etti. Yarı finale çıkma mücadelesinde 0-0 biten karşılaşma uzatmalara gitmişti. Uzatmalarda golü Neymar ile bulan Brezilya 1-0 öne geçmişti. Maç tam bitti derken Petkovic ile skora denge getiren Hırvatlar, karşılaşmayı penaltılara götürdü.
Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya, şok bir sonuçla Hırvatistan'a penaltılarda yenildi. Hırvatistan rakibini penaltılarda 4-2'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maç sonunda Neymar göz yaşlarına hakim olamadı. Yanına gelen arkadaşlarıyla ise kavga eden yıldız oyuncu, kendisinin rahat bırakılmasını istedi.