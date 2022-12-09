Neymar maç sonunda hüngür hüngür ağladı! Yanına gelen arkadaşlarına bakın ne yaptı!

Hırvatistan'a penaltı atışlarında yenilen Brezilya, 2022 Dünya Kupası'na erken veda etti. Yarı finale çıkma mücadelesinde 0-0 biten karşılaşma uzatmalara gitmişti. Uzatmalarda golü Neymar ile bulan Brezilya 1-0 öne geçmişti. Maç tam bitti derken Petkovic ile skora denge getiren Hırvatlar, karşılaşmayı penaltılara götürdü.

PENALTILARDA HÜSRAN! YENİLDİLER

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya, şok bir sonuçla Hırvatistan'a penaltılarda yenildi. Hırvatistan rakibini penaltılarda 4-2'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maç sonunda Neymar göz yaşlarına hakim olamadı. Yanına gelen arkadaşlarıyla ise kavga eden yıldız oyuncu, kendisinin rahat bırakılmasını istedi.