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  4. Neymar maç sonunda hüngür hüngür ağladı! Yanına gelen arkadaşlarına bakın ne yaptı!

Neymar maç sonunda hüngür hüngür ağladı! Yanına gelen arkadaşlarına bakın ne yaptı!

09.12.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası yarı finale çıkma mücadelesinde Luka Modric'li Hırvatistan ile Neymar'lı Brezilya'yı penaltı atışlarında eleyerek turnuvada büyük bir sürprize imza attı.

Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
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Hırvatistan'a penaltı atışlarında yenilen Brezilya, 2022 Dünya Kupası'na erken veda etti. Yarı finale çıkma mücadelesinde 0-0 biten karşılaşma uzatmalara gitmişti. Uzatmalarda golü Neymar ile bulan Brezilya 1-0 öne geçmişti. Maç tam bitti derken Petkovic ile skora denge getiren Hırvatlar, karşılaşmayı penaltılara götürdü.

PENALTILARDA HÜSRAN! YENİLDİLER

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya, şok bir sonuçla Hırvatistan'a penaltılarda yenildi. Hırvatistan rakibini penaltılarda 4-2'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maç sonunda Neymar göz yaşlarına hakim olamadı. Yanına gelen arkadaşlarıyla ise kavga eden yıldız oyuncu, kendisinin rahat bırakılmasını istedi.

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Neymar Brezilya dünya kupası At 2022 dünya kupası

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