Nicole Kidman'ı hiç böyle görmediniz! 56 yaşındaki oyuncu Vogue çekimleri için oldukça cesurdu

2006 yılından bu yana Grammy ödüllü müzisyen Keith Urban ile evli olan dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, daha önce yüzüne yaptırdığı estetik operasyonlarla birçok kez gündeme gelmiş ve hayranları tarafından eleştirilmişti.
Ünlü isim, son olara Vogue çekimleri için kamera karşısına geçti. Genç görüntüsünü sağlıklı yaşam tarzına borçlu olduğunu söyleyen Oscarlı oyuncu Nicole Kidman Vogue çekimleri için siyah iç çamaşırlarıyla poz verdi.
Kısa bir süre önce 'hiç olmadığı kadar seksi hissettiğini' söyleyen 56 yaşındaki aktris, çarpıcı fotoğraf çekimi için kendinden emin bir görüntü sergiledi.
Dantelli iç çamaşırlı ve jartiyerli pozlarıyla adından söz ettiren Kidman dünya basınında "Nicole Kidman'ı hiç böyle görmediniz!" yorumlarına sebep oldu.
Kidman, "Tamamen doğalım" açıklamasından dört yıl sonra ise bir Alman dergisine verdiği röportajda, botoks yaptırdığını itiraf etmişti. Spor yapmaktan iyi beslenmeye kadar birçok yöntem denediğini belirten Nicole, "Bunların çoğu herhangi bir fark yaratmadı" şeklinde konuşmuştu.