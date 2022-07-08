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Niğde Valisi Mustafa Koç, bayram öncesi trafik denetimine katıldı

08.07.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde Valisi Mustafa Koç, bayram öncesi trafik denetimine katıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç, trafik denetimine katılarak, sürücüleri, trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

Vali Koç, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ile Atatürk Bulvarı'ndaki uygulama noktasında denetimlere katıldı.

Sürücülere kurallara uymaları konusunda ikazda bulunan Vali Koç, şeker ve kolonya ikram etti, çocuklara kırmızı düdük verdi.

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yollarda yoğunluk oluşturduğunu belirten Koç, olumsuzlukları gidermek için emniyet ve jandarmadan 510 ekip, 1273 personel görevlendirdiklerini vurguladı.

Koç, trafik kazalarında ya da trafik ihmali dolayısıyla bir canı kaybetmeye tahammüllerinin olmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bununla ilgili de İçişleri Bakanlığımızın Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında değişik mottolarla değişik tarihlerde yaptığı güzel projeler var, bu bayramda da 'bayram yolunda, her şey yolunda'. Bununla beraber 'kırmızı düdük', 'bir hareketine bakar hayat', 'kemerim hep aklımda' gibi çok güzel projeler var. Bu projelere dikkat çekmek ve sahada görev yapan personelin bayramını kutlamak için böyle bir faaliyette bulunduk. Amacımız hemşehrilerimizin kazasız belasız, mutlu bir bayram geçirmesini temin etmek."

Niğde Valisi Mustafa Koç, bayram öncesi trafik denetimine katıldı

Niğde Valisi Mustafa Koç, bayram öncesi trafik denetimine katıldı

Niğde Valisi Mustafa Koç, bayram öncesi trafik denetimine katıldı

Niğde Valisi Mustafa Koç, bayram öncesi trafik denetimine katıldı

Niğde Valisi Mustafa Koç, bayram öncesi trafik denetimine katıldı

Niğde Valisi Mustafa Koç, bayram öncesi trafik denetimine katıldı

Niğde Valisi Mustafa Koç, bayram öncesi trafik denetimine katıldı

Niğde Valisi Mustafa Koç, bayram öncesi trafik denetimine katıldı

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