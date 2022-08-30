Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi.

Komandoların da katıldığı yürüyüşte, Niğde Belediyesi Mehter Takımı marşlar söyledi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla 100 metrelik Türk bayrağı açtı.

- Yürüyüşte, Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla 100 metrelik Türk bayrağı açıldı

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