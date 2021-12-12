Niğde'de off-road tutkunları yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Kulüp başkanı Ümit Kaya, gazetecilere, hayvanları koruma ve besleme konusunda farkındalık oluşturmak için bu tür etkinlikler yaptıklarını kaydetti. Şartlar elverdiği durumlarda çocukları da çalışmalara dahil ettiklerini anlatan Kaya, "15 günde bir besleme çalışması yapıyoruz. Yabani hayvanlara yönelik kışın, sokak hayvanlarına yönelik yazın besleme çalışmalarımız oluyor." dedi.

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