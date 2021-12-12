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Niğde'de off-road tutkunları yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

12.12.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de off-road tutkunları yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

NİĞDE (AA) - Niğde Safari Off-Road Kulübü üyelerince kış şartlarında zorluk yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kulüp üyeleri, Niğde ile Bor ilçesi arasında kalan 2 bin 500 metre yüksekliğe sahip Melendiz Dağlarına çıktı.

Üyeler, yanlarında getirdikleri yiyecek ve yemleri doğaya bıraktı.

Kulüp başkanı Ümit Kaya, gazetecilere, hayvanları koruma ve besleme konusunda farkındalık oluşturmak için bu tür etkinlikler yaptıklarını kaydetti. Şartlar elverdiği durumlarda çocukları da çalışmalara dahil ettiklerini anlatan Kaya, "15 günde bir besleme çalışması yapıyoruz. Yabani hayvanlara yönelik kışın, sokak hayvanlarına yönelik yazın besleme çalışmalarımız oluyor." dedi.

Niğde'de off-road tutkunları yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Niğde'de off-road tutkunları yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Niğde'de off-road tutkunları yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Niğde'de off-road tutkunları yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Niğde'de off-road tutkunları yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Niğde'de off-road tutkunları yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Niğde'de off-road tutkunları yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Niğde'de off-road tutkunları yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

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