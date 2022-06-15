İlhanlı Mahallesi 99. Sokak'ta oturduğu apartmanın girişinde Battal Kılınç ile teyzesinin oğlu M.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Niğde'de teyzesinin oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi öldü

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