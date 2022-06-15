NİĞDE (AA) - Niğde'de teyzesinin oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
İlhanlı Mahallesi 99. Sokak'ta oturduğu apartmanın girişinde Battal Kılınç ile teyzesinin oğlu M.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle M.B, pompalı tüfekle Kılınç'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Kılınç, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Niğde'de teyzesinin oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
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