NİĞDE (AA) - Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Cumhuriyet Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobildeki M.Y, İ.C.B. ve İ.B'yi gözaltına aldı.
Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda da S.B, T.Y. ve İ.Ç. ikametlerinde yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 8,12 gram sentetik uyuşturucu, 1,60 gram eroin ile 49 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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