YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

22.07.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Cumhuriyet Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobildeki M.Y, İ.C.B. ve İ.B'yi gözaltına aldı.

Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda da S.B, T.Y. ve İ.Ç. ikametlerinde yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 8,12 gram sentetik uyuşturucu, 1,60 gram eroin ile 49 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Niğde narkotik zanlı

Niğde Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:30
Öğle
12:53
İkindi
16:44
Akşam
20:06
Yatsı
21:39
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.