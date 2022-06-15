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Niğde'deki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

15.06.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'deki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda D.A, F.U, M.E. ve A.G'yi yakaladı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Niğde'deki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Niğde'deki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Niğde'deki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Niğde'deki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Niğde'deki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Niğde'deki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Niğde'deki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Niğde'deki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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fetö Gözaltı Niğde

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