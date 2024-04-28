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  4. Nihal Candan 37 kiloya düşünce tahliye oldu! Annesi anlattı: Moral olsun diye kuaföre götürmüş

Nihal Candan 37 kiloya düşünce tahliye oldu! Annesi anlattı: Moral olsun diye kuaföre götürmüş

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.04.2024 07:30
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Nihal Candan cezaevinde yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar dolayısıyla 37 kiloya düştü ve anoreksiya teşhisi sonrasında hakkında tahliye kararı verildi. Candan kardeşlerin annesi Umut Candan kızının son durumunu anlatarak kızını moral olsun diye kuaföre götürdüğünü söyledi.

Suç örgütü üyeliği gerekçesiyle tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan günlerdir gündemde. Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a "anoreksiya nevroza" adı verilen hastalık teşhisi konuldu.


Vitrin

"NİHAL YAŞIYORSA BUNU BAHAR'A BORÇLU"

Hastalığı sebebiyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin bozuk olduğu da belirtiliyordu. Candan'a, sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı verildi.

Anne Umut Candan Kanal D Haber'e konuşarak kızının tahliyesi sonrasındaki durumunu anlattı. Bahar Candan'ın ablasına çok iyi baktığını söyleyen anne Candan, kızlarının artık sosyal medya kullanmayacağını açıkladı.

Nihal Candan'ın rüyasında sık sık "Bahar" diye sayıkladığını söyleyen Umut Candan kızını geçtiğimiz gün ilk kez sokağa çıkardığını söyledi.

Umut Candan "Saçlarını açamadık, taramamış karışmış. Moral olsun diye kuaföre götürdüm" açıklamasında bulundu.

Nihal Candan'ın ayrıca annesine Her şey sosyal medya yüzünden oldu bir daha kullanmayacağım" dediği de haberde yer aldı.

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Bahar Candan Nihal Candan anne
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