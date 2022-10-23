Nihal Candan Armağan Çağlayan'a itiraf etti! "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım..."

İşte Benim Stilim yarışmasıyla milyonların tanıdığı isim haline gelen fenomen Nihal Candan Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Hukuk okuyan ve artık avukat olmak istediğine karar veren Nihal Candan bunun için hayatını düzene sokmaya çalıştığını söyledi.

Güzellik merkezini de avukat olmak için kapadığını açıklayan Nihal Candan erotik pozlarını paylaşılarak para kazanıldığı Onlyfans sitesine neden girdiğini açıkladı.