Nihal Candan Armağan Çağlayan'a itiraf etti! "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım..."

İşte Benim Stilim yarışmasıyla milyonların tanıdığı isim haline gelen fenomen Nihal Candan Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Hukuk okuyan ve artık avukat olmak istediğine karar veren Nihal Candan bunun için hayatını düzene sokmaya çalıştığını söyledi.
Güzellik merkezini de avukat olmak için kapadığını açıklayan Nihal Candan erotik pozlarını paylaşılarak para kazanıldığı Onlyfans sitesine neden girdiğini açıkladı.
"SAPIK İNSAN KOLUMU DA GÖRÜP..."
"Onlyfans'ı 1 ay yaptım" diyen Nihal Candan "Hukuk bürosu açacağım için güzellik merkezimi kapattım, İngilizce eğitim için de İngiltere'ye gitmek istiyorum bunun için de benim gibi giyinen bir kızın taksicilik yapması beklenemez" dedi.
Nihal Candan bir aylık kazancını da açıklayarak şunları söyledi:
ÖZEL MESAJLARI GÖRÜNCE...
"Böyle kitlem varken Onlyfans'ta dekolte, bikinili fotoğraflar paylaşacaksınız dendi, ben de bu şekilde bir ceo maaşı kazandım hatta 100 bin TL. O yüzden bir ay bunu yapmak mantıklı geldi. Muhafazakar çoğunluğunun fazla olduğunu yaşıyoruz ama... Yabancı dil eğitimi için en kısa yol, bikinili poz paylaşmak benim için ayıp değil. Sapık insan kolumu da görüp sapıklık yapabilir... "
Nihal Candan ayrıca "Özel mesajları olduğunu fark edince bıraktım" dedi.