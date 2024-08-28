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  4. Nihat Kahveci, Galatasaray'a demediğini bırakmadı! "Savunulacak hiç bir tarafı yok, yazık..."

Nihat Kahveci, Galatasaray'a demediğini bırakmadı! "Savunulacak hiç bir tarafı yok, yazık..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.08.2024 11:31
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Galatasaray'ın Young Boys karşısında iki maçta da yenilerek elenmesinin yankıları sürerken, Nihat Kahveci Sarı-Kırmızılılar için çok sert eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasında 3-2'lik ilk maçın ardından İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etmesinin yankıları sürerken, Sarı-Kırmızılılar'a eleştirilerin de ardı arkası kesilmiyor.

Bu isimlerden biri de Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci olurken, eski futbolcu çok sert ifadeler kullandı.

İŞTE KAHVECİ'NİN O SÖZLERİ:

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"BAZI OYUNCULAR..."

"BAZI OYUNCULAR..."

"Bazı oyuncular gerekeni yapmadı. Sara'nın ileride birçok top kaybetmesi, Torreira'nın dönen toplarda yalnız kalması, ilk yarıda rakibin öndeki oyuncularına gereken müdahalelerin yapılmaması, Köhn'ün ilk yarı çok kötü oynaması..."

"BERKAN KÖHN'DEN ÇOK DAHA İYİYDİ"

"BERKAN KÖHN'DEN ÇOK DAHA İYİYDİ"

"Batshuayi ilk yarıda Icardi'ye göre daha hareketliydi. Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda etkisizdi, ikinci yarıdada gerekli olmayan çalım denemeleri yaptı. Berkan Kutlu oyuna girdikten sonra çok iyi işler yaptı. Bana göre Derrick Köhn’den çok çok daha iyi oynadı"

"YAZIK"

"YAZIK"

"Galatasaray'ı bu kadar kötü beklemiyordum. Tek kelimeyle yazık. Savunulacak hiçbir tarafı yok. İki maçta 4 gol yiyip 17 tane pozisyon verilmez. Galatasaray bu takımı elemeliydi. Bu maç bir kişiye yazmaz. Bu mağlubiyet başkanından malzemecisine kadar herkese yazar"

"TRANSFER FİYASKOSU"

"TRANSFER FİYASKOSU"

"Galatasaray, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı transfer etmese bundan daha da kötü oynamazdı. Geçen seneki kadro olsa Galatasaray daha iyi oynardı. Jelert ve Sara, Galatasaray’ya ne verdi mesela? Resmen transfer fiyaskosu. Ben Galatasaray’a yakıştıramadım."

"BU TAKIMLARI NİYE KURUYORUZ?"

"BU TAKIMLARI NİYE KURUYORUZ?"

"250-230 milyon euroluk takım kurduk Şampiyonlar Ligi’nde yokuz. Niye kuruyoruz o zaman bu kadar pahalı takımları? Bu kadar borç varken niye kuruyoruz? Her sene Real Madrid’i destekleyelim, her sene kupayı da alıyor hiç stres yaşamayalım. Allah’tan seneye şampiyon olan takım direkt gidiyor."

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Nihat Kahveci son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
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