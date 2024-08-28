Nihat Kahveci, Galatasaray'a demediğini bırakmadı! "Savunulacak hiç bir tarafı yok, yazık..."

"BU TAKIMLARI NİYE KURUYORUZ?"

"250-230 milyon euroluk takım kurduk Şampiyonlar Ligi’nde yokuz. Niye kuruyoruz o zaman bu kadar pahalı takımları? Bu kadar borç varken niye kuruyoruz? Her sene Real Madrid’i destekleyelim, her sene kupayı da alıyor hiç stres yaşamayalım. Allah’tan seneye şampiyon olan takım direkt gidiyor."