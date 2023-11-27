Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler! Antetsiz, tarihsiz el yazısıyla A4 kağıtları... Ne dekont ne de belge var

Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık davasında yeni belgeler ortaya çıktı. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Muslera ve Selçuk İnan gibi ünlü isimlerin mağdur olarak yer aldığı davada yaklaşık 44 milyon dolarlık bir fon vurgunun olduğu iddia ediliyor. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan fon skandalında ise bugün yeni belgeler açığa çıktı.





Ünlü isimlerin milyonlarca doları verip ne dekont ne de belge almadığı belirlendi. Öyle ki BirGün'de yer alan habere göre; ünlü isimler yanlarında getirdikleri milyon dolarları Seçil Erzan'a teslim ederken, karşılığında ise antetsiz, tarihsiz el yazısıyla A4 kağıtlarına yazılan notları almışlar.

Selçuk İnan'ın avukatı mahkemeye yaptığı suç duyurusunda, Seçil Erzan'ın imzaladığı 4 kağıdı delil olarak sunmuş. Söz konusu kağıtta ise antetsiz, tarih yazılmamış A4 sayfasında sadece ‘Denizbank Levent Büyükdere Cd. Şb.’ bankanın kaşesi ve Seçil Erzan’ın imzasının olduğu görülüyor.

Kağıtta bazı işlem kodlarının ardından bakiyenin 5 milyon 475 bin dolar olduğu ve işlem tarihinin 4 Eylül 2022 olduğu yazılmış. Vade tarihi ise; 33 gün sonra 7 Ekim 2022. Nominal ödenecek tutar olarak ise 10 milyon 159 bin dolar.

Futbolcu Emre Çolak’ın avukatının suç duyurusuna eklediği kağıtlar ise daha da dikkat çekici. Emre Çolak'ın kardeşi Seçil Erzan’ın Denizbank Levent Şubesi’ndeki odasında 3 milyon 250 bin doları elden teslim etmiş, karşılığında ise daha sonra el yazısıyla sadece bu kağıdı almış.