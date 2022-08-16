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Nuray Kobal'dan Sinem Kobal'ın doğum gününü kutladı! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı

16.08.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nuray Kobal, oyuncu kızı Sinem Kobal'ın yeni yaşını Instagram'dan "Canım kızım... İyikim..." sözleriyle kutladı.

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte mutlu bir evlilik sürdüren ve Lalin'in ardından Leyla adlı kızını da kucağına alarak ikinci kez annelik yaşayan oyuncu Sinem Kobal, 35 yaşına bastı. Nuray Kobal, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı.

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Birlikte çekilen eski fotoğraflarını paylaşan Nuray Kobal, gönderisine, "Canım kızım, iyikim..." notunu düştü. Kobal'ın paylaşımı ünlü oyuncunun hayranları tarafından oldukça ilgi gördü.

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"İYİ Kİ DOĞMUŞ BENİM İLK GÖZ AĞRIM"

Nuray Kobal, geçtiğimiz sene ise kızının doğum gününde, "İyikim... İyi ki doğmuş benim ilk göz ağrım..." paylaşımında bulunmuştu.

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İŞTE ÜNLÜLER VE ANNELERİ

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Sinem Kobal nuray kobal
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