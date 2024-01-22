Nuray Sayar Evrim Akın'a yaptığı seçim yorumuyla gündemde! Mansur Yavaş, İstanbul ve dahası...

Evrim Akın'ın sunduğu Pijama Sohbetleri'nde dikkat çeken bir isim vardı. Nuray Sayarı önce fenomenlerle ilgili "Çok tutuklanma olacak bize a dedirtecek... Tanınmış birçok kişi, ünlüler, bürokrasi..." yorumunda bulundu.
Astrolog Nuray Sayarı katıldığı yayında "Ben kahin değilim" dedi ve seçimlere dair iddialı sözler söyledi.
Mart ayındaki belediye seçimlerine dair konuşan astrolog, "Ak Parti İstanbul'u alacak" iddiasıyla sosyal medyada da gündem oldu. Nuray Sayarı konuşmasının devamında "Belediye seçimleri var mart ayında Ankara CHP ile devam edecek, Mansur Yavaş ile" dedi.
Nuray Sayarı "İstanbul'a öyle bir gelecek ki çok büyük katkısı olacak, gerçekten AK Parti alacak, İzmir'de de çok büyük sürprizler olacak" ifadelerini kullandı.
Nuray Sayarı konuşmasında "Hayretler içinde kalacağımız bir seçim dönemine giriyoruz, Allah vatanımızı milletimizi korusun. Ben partici değilim. Belediye başkanlarına sesleniyorum hizmet edecek kişiler gelsin" diyerek dikkat çekti.
Evrim Akın ise "Sorunlu bir şehir istemiyorum hizmet bekliyorum biz bunu hak ediyoruz" dedi.