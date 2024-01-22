Nuray Sayar Evrim Akın'a yaptığı seçim yorumuyla gündemde! Mansur Yavaş, İstanbul ve dahası...

Evrim Akın'ın sunduğu Pijama Sohbetleri'nde dikkat çeken bir isim vardı. Nuray Sayarı önce fenomenlerle ilgili "Çok tutuklanma olacak bize a dedirtecek... Tanınmış birçok kişi, ünlüler, bürokrasi..." yorumunda bulundu.



