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Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor

27.09.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar: - "13 bin dekar alanda 26 bin ton civarında verim beklentimiz var"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 13 bin dönüm arazide üretimi yapılan kırmızı biberler toplanmaya başlandı.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, gazetecilere, Gözlühüyük, Sayburun, Toplamalar, İncegedik, Gedikli, Mestihüyük başta olmak üzere 13 mahallede kırmızı biber üretildiğini söyledi.

Belpınar, "13 bin dekar alanda 26 bin ton civarında verim beklentimiz var. Bu sene çiftçi de fiyattan memnun." diye konuştu.

Nurdağı'nda toplanan baharatlık kırmızı biberler, kamyonetlerle götürüldükleri tesislerde işleniyor. Burada özenle işlenen kırmızı biberler diğer illerin yanı sıra birçok ülkeye de gönderiliyor.

Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor

- Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar: - "13 bin dekar alanda 26 bin ton civarında verim beklentimiz var"

Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor

Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor

Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor

Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor

Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor

Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor

Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor

Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor

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