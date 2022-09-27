Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 13 bin dönüm arazide üretimi yapılan kırmızı biberler toplanmaya başlandı.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, gazetecilere, Gözlühüyük, Sayburun, Toplamalar, İncegedik, Gedikli, Mestihüyük başta olmak üzere 13 mahallede kırmızı biber üretildiğini söyledi.

Belpınar, "13 bin dekar alanda 26 bin ton civarında verim beklentimiz var. Bu sene çiftçi de fiyattan memnun." diye konuştu.

Nurdağı'nda toplanan baharatlık kırmızı biberler, kamyonetlerle götürüldükleri tesislerde işleniyor. Burada özenle işlenen kırmızı biberler diğer illerin yanı sıra birçok ülkeye de gönderiliyor.