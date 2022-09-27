Nurdağı'nda kırmızı biber hasadı sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 13 bin dönüm arazide üretimi yapılan kırmızı biberler toplanmaya başlandı.
Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, gazetecilere, Gözlühüyük, Sayburun, Toplamalar, İncegedik, Gedikli, Mestihüyük başta olmak üzere 13 mahallede kırmızı biber üretildiğini söyledi.
Belpınar, "13 bin dekar alanda 26 bin ton civarında verim beklentimiz var. Bu sene çiftçi de fiyattan memnun." diye konuştu.
Nurdağı'nda toplanan baharatlık kırmızı biberler, kamyonetlerle götürüldükleri tesislerde işleniyor. Burada özenle işlenen kırmızı biberler diğer illerin yanı sıra birçok ülkeye de gönderiliyor.
- Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar: - "13 bin dekar alanda 26 bin ton civarında verim beklentimiz var"
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz