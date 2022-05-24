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Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

24.05.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ağaçlık bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(Mardin),(DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ağaçlık bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Bahçebaşı Mahallesi’nde akşam saatlerinde bahçelerin bulunduğu ağaçlık bölgede ve sulama kanalı kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)
FOTOĞRAFLI

Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Bölge - Mardin - Nusaybin

Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Bölge - Mardin - Nusaybin

Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Bölge - Mardin - Nusaybin

Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Bölge - Mardin - Nusaybin

Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Bölge - Mardin - Nusaybin

Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Bölge - Mardin - Nusaybin

Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Bölge - Mardin - Nusaybin

Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Bölge - Mardin - Nusaybin

Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Bölge - Mardin - Nusaybin

Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Bölge - Mardin - Nusaybin

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