Nwakaeme, Galatasaray'dan dünyaları istedi! Ne yaptın Nwakaeme...

Son dakika haberleri! Nwakaeme Süper Lig' geri mi dönüyor? Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonlukta büyük katkısı olan ve taraftarları kendine adeta aşık eden Nwakaeme transferinde ilginç bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un teklifini düşük bulduğu için ayrılan fakat bordo-mavililerin önerdiği teklifi diğer hiçbir kulüpte bulamayan Nwakaeme, Galatasaray ile de anlaşamadı.

NWAKEME DÜNYALARI İSTEDİ!

Nwakaeme, Galatasaray'dan 2+1 yıllık sözleşme ve 3 milyon Euro talep etti. Bu talep karşısında şaşkına dönen sarı-kırmızılı yetkililer hemen masadan kalktı.

Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan yıldız oyuncunun menajeri D'avila, "Galatasaray’la herhangi bir anlaşma yapmadık. İşi çok ağırdan aldılar. 1-2 gün içinde Türkiye dışında bir takıma imza atacağız. Al Ittihad’la anlaşmıştık, teknik heyet değişikliği sonrası fikirlerini değiştirdiler." dedi.