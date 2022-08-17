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Nwakaeme, Galatasaray'dan dünyaları istedi! Ne yaptın Nwakaeme...

17.08.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri! Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan Nwakaeme, bordo-mavili ekibin önerdiği sözleşme teklifini az bulduğu için reddetmiş ve kulüp aramaya başlamıştı. İstediği teklifi diğer hiçbir takımda bulamayan Nwakaeme, Trabzonspor'a haber göndermiş ve geri dönmek istediğini söylemişti. Trabzonspor'un yıldız oyuncuyu reddetmesi üzerine menajeri Galatasaray ile görüştü ve buradan da sonuç alamadı.

Son dakika haberleri! Nwakaeme Süper Lig' geri mi dönüyor? Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonlukta büyük katkısı olan ve taraftarları kendine adeta aşık eden Nwakaeme transferinde ilginç bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un teklifini düşük bulduğu için ayrılan fakat bordo-mavililerin önerdiği teklifi diğer hiçbir kulüpte bulamayan Nwakaeme, Galatasaray ile de anlaşamadı.

NWAKEME DÜNYALARI İSTEDİ!

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Nwakaeme, Galatasaray'dan 2+1 yıllık sözleşme ve 3 milyon Euro talep etti. Bu talep karşısında şaşkına dönen sarı-kırmızılı yetkililer hemen masadan kalktı.

Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan yıldız oyuncunun menajeri D'avila, "Galatasaray’la herhangi bir anlaşma yapmadık. İşi çok ağırdan aldılar. 1-2 gün içinde Türkiye dışında bir takıma imza atacağız. Al Ittihad’la anlaşmıştık, teknik heyet değişikliği sonrası fikirlerini değiştirdiler." dedi.

NWAKAEME FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor galatasaray nwakaeme
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