Nwakaeme için antrenmanı bastılar! Skandal gelişme...

Nwakaeme'nin Al Fayha kariyeri istediği gibi başlamadı. Galatasaray'dan gelen teklifi düşük bulduğu için reddederek Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Nwakaeme, taraftarların tepkisini çekmeye devam ediyor.

KADROYA BİLE ALINMIYORDU

Fiziksel açıdan iyi gözükmediği için ilk 2 haftada oynanan maçlarda kadroya bile giremeyen Nwakaeme, bu hafta oynanan maçın 81. dakikasında oyuna dahil olmuştu. Son derece kötü bir performans sergileyen Nwakeme, kısa süre içinde yaptığı 4 top kaybıyla taraftarın tepkisini çekmişti.

ÖFKELERİ DİNMEDİ! ANTRENMANA GELDİLER

Nwakaeme'ye öfkesi dinmeyen Suudi taraftarlar, Al Fayha'nın basına açık antrenmanını ziyaret etti. Antrenman sonuna kadar Nwakaeme'ye tepki gösteren taraftarlar yıldız oyuncunun moralini bir hayli bozdu. Ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı kafaya koyan Nwakaeme'nin kendisine takım aradığı iddia ediliyor.