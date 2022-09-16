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Nwakaeme için antrenmanı bastılar! Skandal gelişme...

16.09.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yaz Trabzonspor'dan ayrılarak Al Fayha'ya imza atan ve forma şansı bulmakta zorlanan Anthony Nwakaeme, ilk maçında tribünlerin tepkisini toplamış ve ıslıklanmıştı. Aldığı kilolarla dikkat çeken Nwakaeme, fiziksel olarak kötü gözüküyordu. Bu olayın ardından geçtiğimiz günlerde antrenman sahasına gelen Al Fayha taraftarı, Nwakaeme'ye öfkesine devam etti. Antrenman boyunca yıldız oyuncuya tepki gösteren taraftarlar Nwakaeme adeta çıldırttı.

Nwakaeme'nin Al Fayha kariyeri istediği gibi başlamadı. Galatasaray'dan gelen teklifi düşük bulduğu için reddederek Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Nwakaeme, taraftarların tepkisini çekmeye devam ediyor.

KADROYA BİLE ALINMIYORDU

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Fiziksel açıdan iyi gözükmediği için ilk 2 haftada oynanan maçlarda kadroya bile giremeyen Nwakaeme, bu hafta oynanan maçın 81. dakikasında oyuna dahil olmuştu. Son derece kötü bir performans sergileyen Nwakeme, kısa süre içinde yaptığı 4 top kaybıyla taraftarın tepkisini çekmişti.

ÖFKELERİ DİNMEDİ! ANTRENMANA GELDİLER

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Nwakaeme'ye öfkesi dinmeyen Suudi taraftarlar, Al Fayha'nın basına açık antrenmanını ziyaret etti. Antrenman sonuna kadar Nwakaeme'ye tepki gösteren taraftarlar yıldız oyuncunun moralini bir hayli bozdu. Ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı kafaya koyan Nwakaeme'nin kendisine takım aradığı iddia ediliyor.

NWAKAEME FOTOĞRAFLARI

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