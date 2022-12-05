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Nwakaeme'nin en yakını açıkladı! Görüşmeleri askıya aldı, ters köşe yaptı... İşte Süper Lig'deki yeni adresi

05.12.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da oynadığı dönemde fırtına gibi esen ve adından söz ettiren Nijeryalı oyuncu Nwakaeme, bordo-mavili ekipten olaylı bir şekilde ayrılırken Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Fayha'nın yolunu tutmuştu. Burada pek de mutlu olmayan Nijeryalı için yeniden Süper Lig iddiaları konuşulmaya başlanırken, golcü oyuncunun en yakınından konuyla alakalı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

2018-2022 yılları arasında Trabzonspor forması giyen ve taraftarın sevgili olan Anthony Nwakaeme bordo-mavililerden olaylı bir şekilde ayrılarak Türkiye macerasına noktayı koymuş ve Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Fayha'nın yolunu tutmuştu.

BEŞİKTAŞ DENİYORDU AMA...

BEŞİKTAŞ DENİYORDU AMA...

Burada pek de mutlu olmadığı bilinen tecrübeli oyuncu için geçtiğimiz günlerde Beşiktaş iddiası ortaya atılmış hatta Nwakaeme'nin İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğü öne sürülmüştü. Nijeryalı sol kanadın, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma imza atacağı dillendirilirken, farklı bir iddia ortaya atıldı.

Nwakaeme'nin yakınındaki isimlerin iddiasına göre; 33 yaşındaki deneyimli yıldız, Trabzonspor'a dönmek ve futbola bu çok sevdiği şehirde nokta koymak istiyor.

Nwakaeme'nin ocak ayında Beşiktaş'a imza atacağı haberlerinin çokça konuşulduğu şu günlerde, 33 yaşındaki deneyimli yıldızın çok yakınında bulunan bir isim farklı bir iddiada bulundu.

"AKLI TRABZONSPOR'DA!"

"AKLI TRABZONSPOR'DA!"

Bordo-mavili camiayı yakın olan bu isim, "Nwakaeme için Beşiktaş çok istekli. Şenol Güneş onu N'Koudou'nun yerine düşünüyor. Ancak Nwakaeme'nin aklı hala Trabzonspor'da. Eğer oradan bir ışık alsa Beşiktaş'la olan görüşmeleri askıya alır ve yeniden Trabzon'a gelir. Her sohbetimizde Trabzon'a olan sevgisini ve taraftarlarla olan bağını anlatıyor" ifadelerini kullandı.

145 MAÇTA 47 GOL 40 ASİST

145 MAÇTA 47 GOL 40 ASİST

4 yıl bordo-mavili formayı terleten Nijeryalı, bu süre zarfında toplam 145 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 47 gol kaydederken, 40 da asist yaptı. Sol kanat mevkisinde forma giyen Nwakaeme, santrfor ve forvet arkasında da görev alabiliyor. Nijerya Milli Takımı'nda 1 karşılaşmada sahaya çıktı. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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