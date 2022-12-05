Nwakaeme'nin en yakını açıkladı! Görüşmeleri askıya aldı, ters köşe yaptı... İşte Süper Lig'deki yeni adresi

"AKLI TRABZONSPOR'DA!"

Bordo-mavili camiayı yakın olan bu isim, "Nwakaeme için Beşiktaş çok istekli. Şenol Güneş onu N'Koudou'nun yerine düşünüyor. Ancak Nwakaeme'nin aklı hala Trabzonspor'da. Eğer oradan bir ışık alsa Beşiktaş'la olan görüşmeleri askıya alır ve yeniden Trabzon'a gelir. Her sohbetimizde Trabzon'a olan sevgisini ve taraftarlarla olan bağını anlatıyor" ifadelerini kullandı.