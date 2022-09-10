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O an kimse fark etmemişti... Emre Belözoğlu'nun basın toplantısındaki detay sonradan ortaya çıktı!

10.09.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk haftasında 4-0 kazandıkları Hearts maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. Takımın golcü oyuncusu Stefano Okaka ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belözoğlu'nun toplantıdaki mimikleri dikkat çekti. Genç çalıştırıcının konuşma yaparken kullandığı yüz ifadeleri Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim'e benzetildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk hafta maçında Medipol Başakşehir, Hearts deplasmanına çıktı. İskoçya'da oynanan karşılaşma, turuncu - lacivertlilerin 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun maç öncesi düzenlenen basın toplantısındaki detay ise müsabakanın ardından ortaya çıktı.

Turuncu - lacivertli takımın çalıştırıcısı Emre Belözoğlu, karşılaşmadan 1 gün önce gerçekleştirilen basın toplantısına takımın golcü oyuncusu Stefano Okaka ile birlikte çıktı.

BELÖZOĞLU VE MİMİKLERİ OLAY OLDU

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Belözoğlu'nun toplantıda konuşmasını gerçekleştirdiği esnada yaptığı mimikler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

FATİH TERİM BENZETMESİ

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Genç teknik adam, Galatasaray ve A Milli Takım'da teknik direktörlüğünü yapmış olan Fatih Terim'e benzetildi. Bazı futbolseverler, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim ile Emre Belözoğlu'nun konuşurken yaptığı mimiklerin birbirine çok benzediğini ve Başakşehir Teknik Direktörü Belözoğlu'nun eski hocasından etkilendiğini ifade etti.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN BASIN TOPLANTISINDAKİ BAZI MİMİKLERİ

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EMRE BELÖZOĞLU FOTOĞRAFLARI

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