O an kimse fark etmemişti... Emre Belözoğlu'nun basın toplantısındaki detay sonradan ortaya çıktı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk hafta maçında Medipol Başakşehir, Hearts deplasmanına çıktı. İskoçya'da oynanan karşılaşma, turuncu - lacivertlilerin 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun maç öncesi düzenlenen basın toplantısındaki detay ise müsabakanın ardından ortaya çıktı.
Turuncu - lacivertli takımın çalıştırıcısı Emre Belözoğlu, karşılaşmadan 1 gün önce gerçekleştirilen basın toplantısına takımın golcü oyuncusu Stefano Okaka ile birlikte çıktı.
Belözoğlu'nun toplantıda konuşmasını gerçekleştirdiği esnada yaptığı mimikler, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Genç teknik adam, Galatasaray ve A Milli Takım'da teknik direktörlüğünü yapmış olan Fatih Terim'e benzetildi. Bazı futbolseverler, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim ile Emre Belözoğlu'nun konuşurken yaptığı mimiklerin birbirine çok benzediğini ve Başakşehir Teknik Direktörü Belözoğlu'nun eski hocasından etkilendiğini ifade etti.
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