O an kimse fark etmemişti... Emre Belözoğlu'nun basın toplantısındaki detay sonradan ortaya çıktı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk hafta maçında Medipol Başakşehir, Hearts deplasmanına çıktı. İskoçya'da oynanan karşılaşma, turuncu - lacivertlilerin 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun maç öncesi düzenlenen basın toplantısındaki detay ise müsabakanın ardından ortaya çıktı.

Turuncu - lacivertli takımın çalıştırıcısı Emre Belözoğlu, karşılaşmadan 1 gün önce gerçekleştirilen basın toplantısına takımın golcü oyuncusu Stefano Okaka ile birlikte çıktı.

BELÖZOĞLU VE MİMİKLERİ OLAY OLDU

Belözoğlu'nun toplantıda konuşmasını gerçekleştirdiği esnada yaptığı mimikler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

FATİH TERİM BENZETMESİ

Genç teknik adam, Galatasaray ve A Milli Takım'da teknik direktörlüğünü yapmış olan Fatih Terim'e benzetildi. Bazı futbolseverler, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim ile Emre Belözoğlu'nun konuşurken yaptığı mimiklerin birbirine çok benzediğini ve Başakşehir Teknik Direktörü Belözoğlu'nun eski hocasından etkilendiğini ifade etti.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN BASIN TOPLANTISINDAKİ BAZI MİMİKLERİ