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  4. O kart sonrası Jorge Jesus deliye döndü! Oyuncusunun üzerine yürüdü, araya yardımcısı girdi

O kart sonrası Jorge Jesus deliye döndü! Oyuncusunun üzerine yürüdü, araya yardımcısı girdi

04.11.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda çıktığı son karşılaşmasında Dinamo Kiev ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yazdırırken, karşılaşmanın ardından Jorge Jesus Emre Mor'a sert tepki gösterdi. Portekizli'nin bu tepkisi sonrası araya yardımcısı girdi. İşte detaylar...

Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki son maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelen ve rakibini Arda Güler ve Arao'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek gruptan lider çıkmayı başaran temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turuna katılmaya hak kazandı.

Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus, saha kenarında 90 dakika boyunca oturmazken, oyuncularına sürekli direktifler verdi ve oldukça gergin olduğu gözlenirken, mücadelede son dakikaya girildiği sırada dikkat çeken bir an yaşandı.

O KART SONRASI ÇILGINA DÖNDÜ!

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Karşılaşmanın 90. dakikasında yaşanan ikili mücadele sonrası hakemin Dinamo Kiev aleyhine karar vermesi sonrası sinirlenen ve hakeme itirazları sonrası Hırvat hakemi Duje Strukan tarafından sarı kart ile cezalandıran Emre Mor, Jorge Jesus'u çok kızdırdı.

Genç oyuncuyu yanına çağıran Jesus oyuncusunu azarlarken sert bakışları ekranlara böyle yansıdı.

MAÇ SONU YARDIMCISI ARAYA GİRDİ

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Mücadelenin bitiş düdüğünden sonra da Jesus'un Emre Mor'a kızgınlığı geçmezken, Portekizli teknik adam tepkisini artırarak sürdürdü. Emre Mor'u Jesus'un yanından yardımcısı Joao de Deus uzaklaştırdı.

İŞTE O ANLAR... (Görüntüler Exxen'den alınmıştır)

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