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  4. O performansın ardından Jesus'a taş! "Fenerbahçe kariyerinde Arda konusunda eleştiririm"

O performansın ardından Jesus'a taş! "Fenerbahçe kariyerinde Arda konusunda eleştiririm"

04.11.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla yıldızlaşırken, karşılaşmayı 1 gol 1 asist ile tamamladı. Mücadelenin ardından spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken, Arda Güler için ayrı bir parantez açtı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe B Grubu 6. maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Mücadele temsilcimizin 2-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler 1 gol 1 asist ile yıldızlaştı.

Ünlü spor yazarları karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

İŞTE O YAZILAR...

Fenerbahçe Arda'yla zirvede (İbrahim Yıldız / Habertürk)

Fenerbahçe Arda'yla zirvede (İbrahim Yıldız / Habertürk)

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev’i 2-0 yenerek grup birincisi oldu. Polonya’da oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Sarı-Lacivertliler, yakaladığı fırsatları değerlendirse çok farklı bir skor elde edebilirdi.

Karşılaşmanın öne çıkan ismi ise bir gol atan, ikinci golün de pasını veren Arda oldu. Genç oyuncu oynadığı olumlu oyunla herkesin dikkatini çekti. Avrupa’nın bir çok takımının radarında olan Arda yalnız ülkemizde değil, Avrupa’da da gündem oldu.

Portekizli teknik adam Fenerbahçe taraftarının gözdesi Arda’ya ilk 11’de yer verdi. Forvet arkasında oynayan Arda’nın görevi, pas oyununu yönetmekti. Forvete iyi toplar atmak, sıkışan oyunu açmak için biçilen gömleği çok ustaca giydi. Attığı golle takımının öne geçmesini sağladı. Rakiplerinin sert oyunu bu genç oyuncuyu yıldırmadı. Arao’nun attığı ikinci golün ortasını yapan da yine Arda’ydı.

Jesus’un fizik olarak istenilen düzeyde olmadığı söylediği Arda, sertlik derecesi yüksek maçta kalitesi ile öne çıktı. Oyunda kaldığı 60 dakikada güzel oyunu ile büyük beğeni aldı.

Karşılaşmaya kontrollü başlayan Fenerbahçe, Dinamo Kiev’in sürekli faul yapması karşısında oyun kurmakta zorlandı. Ukrayna ekibi, topu hızlı kullanan sert oynayan bir takım. Oyunun hemen başında yapılan fauller de bunun göstergesiydi. Adam adama çok iyi oynuyorlar. Atlet oyuncuları ile Sarı-Lacivertlilerin ceza sahasına girmek istediler.

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UEFA Arda Güler fenerbahçe uefa avrupa fenerbaçe ligi maçın

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