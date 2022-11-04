O performansın ardından Jesus'a taş! "Fenerbahçe kariyerinde Arda konusunda eleştiririm"

Karşılaşmanın öne çıkan ismi ise bir gol atan, ikinci golün de pasını veren Arda oldu. Genç oyuncu oynadığı olumlu oyunla herkesin dikkatini çekti. Avrupa’nın bir çok takımının radarında olan Arda yalnız ülkemizde değil, Avrupa’da da gündem oldu.