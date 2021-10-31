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  4. O Ses Türkiye’nin jürisi Ebru Gündeş’in eski hali gündem oldu! Gören şaştı kaldı

O Ses Türkiye’nin jürisi Ebru Gündeş’in eski hali gündem oldu! Gören şaştı kaldı

31.10.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye jürisinde yer alan Ebru Gündeş’in eski hali gündem oldu. Ünlü şarkıcının eski fotoğrafları sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı. Ebru Gündeş'in yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşadığı görüldü.

Şimdilerde O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda oturan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in yıllar içerisindeki değişimi sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı yıllar içerisinde güzelliğine güzellik kattı. Ancak eski fotoğrafları da bir hayli dikkat çekti.

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ESTETİK YAPTIRDIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

Botoks ve göğüs estetiğinden başka estetiği olmadığını belirten Gündeş'in eski fotoğrafları, kimi zaman sosyal medya kullanıcılarını da ikiye bölüyor. Birçok kişi Gündeş'in estetiği olmadığını, yalnızca doğru makyaj yapıldığını öne sürse de, çoğunluk, sanatçının estetik yaptırdığı konusunda hemfikir.

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Ünlülerin estetiksiz halleri şaşırtıyor

Meryem Uzerli

Chloe Loughnan

Chloe Loughnan
1991 yılında, Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. olarak adını duyurmayı başaran Defne Samyeli şu sıralar estetik açıklamasıyla gündeme geliyor.
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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Ebru Gündeş
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