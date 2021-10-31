O Ses Türkiye’nin jürisi Ebru Gündeş’in eski hali gündem oldu! Gören şaştı kaldı

Şimdilerde O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda oturan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in yıllar içerisindeki değişimi sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı yıllar içerisinde güzelliğine güzellik kattı. Ancak eski fotoğrafları da bir hayli dikkat çekti.

ESTETİK YAPTIRDIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

Botoks ve göğüs estetiğinden başka estetiği olmadığını belirten Gündeş'in eski fotoğrafları, kimi zaman sosyal medya kullanıcılarını da ikiye bölüyor. Birçok kişi Gündeş'in estetiği olmadığını, yalnızca doğru makyaj yapıldığını öne sürse de, çoğunluk, sanatçının estetik yaptırdığı konusunda hemfikir.