MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O Ses Türkiye'ye damga vurmuştu! Hadise'nin 'Minik starım' dediği Aziz Kiraz son haliyle herkesi şaşırttı

O Ses Türkiye'ye damga vurmuştu! Hadise'nin 'Minik starım' dediği Aziz Kiraz son haliyle herkesi şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.02.2024 12:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yapımlarından biri olan O Ses Türkiye'ye sesi ve sempatik tavırları ile damga vuran Aziz Kiraz, Hadise'nin vazgeçilmez isimlerinden biriydi. Henüz 17 yaşındayken yarışmaya katılan Kiraz Hadise ile It's A Man's World şarkısında düet yaparak gönülleri feth etmişti. Aziz Kiraz şimdi de yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. Ünlü ismi görenler çok şaşırdı.

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen O Ses Türkiye'de güçlü sesi ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Aziz Kiraz, performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Hadise kendisinden 10 yaş küçük o isimle yakalandı! Görüntüler olay oldu Hadise kendisinden 10 yaş küçük o isimle yakalandı! Görüntüler olay oldu


Youtube

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Yarışmaya opera tarzında şarkıyla katılan Aziz Kiraz, yarışmanın jüri üyelerinden Hadise'nin takımında oldukça ilerlemişti.
Kiraz, 2016 yılında O Ses Türkiye şampiyonluğunu Gökhan Özoğuz'un yarışmacısı olan Emre Sertkaya'ya kaptırmıştı.
Henüz 17 yaşındayken yarışmaya katılan Kiraz Hadise ile It's A Man's World şarkısında düet yaparak hafızalara kazındı.
Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'den önce de Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışmaya da katılmış ancak birinci olamamıştı.
Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Kiraz yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Hadise aziz kiraz Acun Ilıcalı yaşında ele
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanı vatandaşa bağıra çağıra hakaret etti

Belediye başkanı vatandaşa bağıra çağıra hakaret etti

Süleyman Soylu CHP standını ziyaret etti! Kahkahaların havada uçuştuğu görüşmeyle ilgili Saymaz'dan çarpıcı çıkış geldi: Özellikle bir olayı hatırlattı

Süleyman Soylu CHP standını ziyaret etti! Kahkahaların havada uçuştuğu görüşmeyle ilgili Saymaz'dan çarpıcı çıkış geldi: Özellikle bir olayı hatırlattı

Otoparktaki cinayet bağlantısı çözüldü: Adana'da iki sevgili saatler arayla öldürüldü

Otoparktaki cinayet bağlantısı çözüldü: Adana'da iki sevgili saatler arayla öldürüldü

Sular çekilince ortaya çıktı! Görmek için oraya akın ettiler...

Sular çekilince ortaya çıktı! Görmek için oraya akın ettiler...

Sözde şeyh cinsel ilişkiye girmek için her yolu denemiş! "Baban bugün ölecek, 2 saat veriyorum"

Sözde şeyh cinsel ilişkiye girmek için her yolu denemiş! "Baban bugün ölecek, 2 saat veriyorum"

TFF, VAR’dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa’nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman’ın getirildiğini açıkladı.

TFF, VAR’dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa’nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman’ın getirildiğini açıkladı.

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.