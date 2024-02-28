O Ses Türkiye'ye damga vurmuştu! Hadise'nin 'Minik starım' dediği Aziz Kiraz son haliyle herkesi şaşırttı

Hadise kendisinden 10 yaş küçük o isimle yakalandı! Görüntüler olay oldu

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen O Ses Türkiye'de güçlü sesi ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Aziz Kiraz, performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Kiraz, 2016 yılında O Ses Türkiye şampiyonluğunu Gökhan Özoğuz'un yarışmacısı olan Emre Sertkaya'ya kaptırmıştı.

Henüz 17 yaşındayken yarışmaya katılan Kiraz Hadise ile It's A Man's World şarkısında düet yaparak hafızalara kazındı.

Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'den önce de Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışmaya da katılmış ancak birinci olamamıştı.