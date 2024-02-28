O Ses Türkiye'ye damga vurmuştu! Hadise'nin 'Minik starım' dediği Aziz Kiraz son haliyle herkesi şaşırttı

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen O Ses Türkiye'de güçlü sesi ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Aziz Kiraz, performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
SON HALİYLE ŞAŞIRTTI
Yarışmaya opera tarzında şarkıyla katılan Aziz Kiraz, yarışmanın jüri üyelerinden Hadise'nin takımında oldukça ilerlemişti.
Kiraz, 2016 yılında O Ses Türkiye şampiyonluğunu Gökhan Özoğuz'un yarışmacısı olan Emre Sertkaya'ya kaptırmıştı.
Henüz 17 yaşındayken yarışmaya katılan Kiraz Hadise ile It's A Man's World şarkısında düet yaparak hafızalara kazındı.
Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'den önce de Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışmaya da katılmış ancak birinci olamamıştı.
Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Kiraz yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı.