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O sözleri duyunca çılgına döndü, canlı yayında kravatını ve çoraplarını çıkarıp stüdyonun ortasına attı! Sebebi: Fenerbahçe...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.10.2024 13:12
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Süper Lig'de 8. haftanın tamamlanmasının ardından mücadeleleri değerlendirmek üzere bir programda oldukça ilginç bir olay yaşandı. Galatasaraylı yorumcu Oğuz Altay, kravatının ve çorabının rengini fark edince canlı yayında kravatını ve çoraplarını çıkararak stüdyonun ortasına attı. İşte o anlar...

KRT TV'de yayınlanan KRT Futbol'da Süper Lig'in 8. haftasında oynanan mücadelelerin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Programda yaşanan bir olay ise geceye damga vurdu. Diğer yorumcuların, programın Galatasaraylı yorumcusu Oğuz Altay'a yönelik olarak "Aziz Yıldırım 'bir gün herkes Fenerbahçeli olacak demişti, biz inanmamıştık Oğuz Altay bile Sarı-Lacivert giymiş" demesi üzerine ayağa kalkan Altay, kravatının sarı çorabının ise lacivert olduğunu fark etti.

KRAVATINI VE ÇORABINI ÇIKARDI

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Yaşanan bu durumun ardından bir anda kravatını ardından da çorabını çıkaran Altay, kravatını ve çorabını stüdyonun ortasına attı.

"BU İŞLERE GELEMEM"

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Ayrıca diğer yorumculara tepki gösteren Altay "Ben sizinle uğraşamam abi, bu işlere gelemem" dedi.

Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çokça paylaşıldı.

İŞTE O ANLAR...

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