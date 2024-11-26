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O ters köşeye kimse inanamadı! Kızıl Goncalar'ın son bölümdeki final sahnesi ortalığı yıktı! 'Ağzım açık izledim...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
26.11.2024 10:30
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar'ın son bölümüne Vahit ve Naim'in ters köşe sahnesi damga vurdu. Final sahnesini herkes ağzı açık izledi.

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Hikayesiyle, dizi tarihine oturacak yenilikleriyle gündemden düşmeyen Kızıl Goncalar, haftalardır tansiyonu yüksek bir hikayeyle devam ediyor.

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Bir süre seküler olarak izlediğimiz Cüneyt'in geri dönmesi dengeleri tekrar değiştirmişti. Geçtiğimiz hafta, Zeynep'le evlenmek isteyen Vahit'i yaptıkları hamleyle bir adım geriye götürmüşlerdi. “Tekrardan nikahıma aldığım Zeynep hanımla, değil babama hiç kimseye nikah düşmez.” diyen Cüneyt'le Zeynep yeniden evlenmişti.

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MİRA'YLA DA EVLENMEK İSTEYİNCE...

Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde ise ortalık iyice karıştı. Seyirci Zeynep kurtuldu diye sevinirken bu sefer Vahit gözünü Meryem'in diğer kızı Mira'ya dikti. Tarikata getirip tesettüre sokan Mira'yla kurduğu meclisin önünde evlenmek isteyen Vahit, hayatının şokunu yaşadı. Sadi Hüdayi, Mira ve Vahit'in evlenemeyeceğini söyleyip nikahı kıymadı.

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Vahit Mira'yı esir alan ve evlenme konusunda ısrar edince Naim devreye girdi ve Vahit'in kılıcıyla "Kızım sana mahremdir. Mahreme uzanan el kesilir!"
diyerek elini kesti. Kan donduran sahne herkesi şoke etti.

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